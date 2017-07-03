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НБУ начал выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для инвестиций за границу
13:53 03.07.2017 |
Национальный банк начал выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для инвестиций за границу.
Соответствующая норма постановления правления НБУ от 15 июня вступила в силу 3 июля, передают Українські Новини.
Физические лица (кроме предпринимателей) теперь смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс. долларов США (в эквиваленте).
Воспользоваться электронной лицензией в пределах установленного лимита граждане смогут для осуществления 3 видов валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины; с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензии и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций".
Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк.
В свою очередь банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде для выдачи этому лицу электронной лицензии.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Национальный банк заявил о намерении автоматизировать выдачу индивидуальных валютных лицензий.
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