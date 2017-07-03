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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 июля составил 25,9945 грн
17:18 03.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
03.07.2017
|
30.06.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс межбанк
|
Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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10:30
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-
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-
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-
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26.0656
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11:00
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14
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7.20
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26.0151
|
26.0591
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11:30
|
44
|
17.56
|
26.0129
|
26.0581
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12:00
|
80
|
35.54
|
26.0095
|
26.0498
|
12:30
|
134
|
63.54
|
26.0047
|
26.0393
|
13:00
|
160
|
72.92
|
26.0032
|
26.0367
|
13:30
|
206
|
95.16
|
26.0037
|
26.0380
|
14:00
|
250
|
123.56
|
26.0036
|
26.0369
|
14:30
|
280
|
136.02
|
26.0027
|
26.0295
|
15:00
|
308
|
145.38
|
26.0011
|
26.0253
|
15:30
|
334
|
158.48
|
25.9984
|
26.0233
|
16:00
|
350
|
183.92
|
25.9945
|
26.0234
|
16:30
|
352
|
183.96
|
25.9945
|
-
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17:00
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354
|
184.08
|
25.9945
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-
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