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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.06.2017
10:33 03.07.2017 |
В пятницу, 30 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 328,7 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 133,9 млн гривен по ставке 14,50% годовых 2 банкам; путем проведения операций своп: 81,3 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку и 113,5 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 44 банкам на сумму 9 078 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 30 банкам на сумму 5 322 млн гривен.
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