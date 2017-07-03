Золото снижается в цене 3 июля до минимума за шесть недель на удорожании доллара

Золото дешевеет в понедельник утром до минимума с мая на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.50 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,20 доллара, или на 0,50% - до 1236,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,25% - до 16,585 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 95,77 пункта.

Динамика курса американской валюты вызвана ожиданием трейдерами публикации ряда статистик по еврозоне и США. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности США. Ожидается, что показатель в июне вырос до 55,1% с майского уровня в 54,9%. При этом инвесторы готовятся к национальному празднику в стране во вторник, когда будет отмечаться День независимости.

Также агентство Евростат опубликует данные по безработице в еврозоне, которая, по прогнозам, составила в мае 9,2%, снизившись по сравнению с апрельским уровнем в 9,3%. Исследовательская организация Markit Economics сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности (PMI) 19 стран еврозоны за июнь. Эксперты считают, что по окончательной оценке индикатор поднялся до 57,3 пункта с отметки прошлого месяца в 57 пунктов.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. "Вероятно, четвертое июля может как-то повлиять на это, поскольку (деловая - ред.) активность в США будет слабой в начале недели", - пишет газета The Wall Street Journal.