Объем торгов долларом на межбанке 30 июня увеличился на $113,4 млн до $161 млн

В пятницу, 30 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 113,4 млн долларов по сравнению с 29 июня до 161 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 123,9 млн долларов по сравнению с 29 июня до 177,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до уровня 26,02 UAH/USD.