Доллар дорожает на ожидании статистик США и Европы

Курс доллара увеличивается к мировым валютам в понедельник утром, инвесторы ожидают публикации данных по безработице и деловой активности в промышленности в еврозоне, а также промышленный индекс деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 95,76 пункта, курс доллара к иене увеличивался до 112,47 иены за доллар со 112,38 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1411 доллара за евро с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Трейдеры ожидают публикации данных статистик по еврозоне и США позднее в понедельник. Так, агентство Евростат опубликует данные по безработице в еврозоне, которая, по прогнозам, составила в мае 9,2%, снизившись по сравнению с апрельским уровнем в 9,3%. Исследовательская организация Markit Economics сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности (PMI) 19 стран еврозоны за июнь. Эксперты считают, что по окончательной оценке индикатор поднялся до 57,3 пункта с отметки прошлого месяца в 57 пунктов.

Позднее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности США. Ожидается, что показатель в июне вырос до 55,1% с майского уровня в 54,9%.

При этом рост курса доллара сдерживается опасениями участников рынка относительно возможного ужесточения монетарной политики центробанками Европы, Англии и Канады, что может укрепить курс местных валют к доллару. На прошлой неделе эти комментарии привели к снижению курса доллара до минимума с октября 2016 года.

"На валютном рынке большое внимание уделяется изменениям денежно-кредитной политики в Европе и других регионах. Тот факт, что Банк Англии и Банк Канады, похоже, стремятся в сторону нормализации монетарной политики, стал большим сюрпризом на прошлой неделе", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).