Финансовые новости
- |
- 30.06.17
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $194 млн
Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил 194 млн долларов, тогда как в мае 2016 года профицит составлял 293 млн долларов.
Профицит сводного платежного баланса составил 357 млн долларов (в мае 2016 года - 374 млн долларов).
Экспорт товаров в мае вырос на 21,4% (в апреле 2017 - на 8,2%), импорт товаров - на 40,9% (в апреле 2017 - на 11,4%).
По сравнению с предыдущим месяцем объемы экспорта товаров увеличились на 3,7%, импорта - на 12,1%.
За 5 месяцев 2017 года дефицит текущего счета составил 1,1 млрд долларов (или 2,8% от ВВП), за соответствующий период прошлого года - 1 млрд долларов (или 3, 3% от ВВП).
Объемы экспорта товаров в мае составили 3,2 млрд долларов.
Экспорт увеличился по всем основным товарным группам: продовольственных товаров (в т. ч. зерно) - на 30,2% (в апреле - 15%); черных и цветных металлов - на 18,7% (в апреле - сократился на 7,1%); минеральных продуктов (в т. ч. руды) - на 29,3% (в апреле - 54,6%); продукции машиностроения - на 12,2% (в апреле - сократился на 5,5%); продукции химической промышленности - на 4,9% (в апреле - 19,6%).
За январь-май 2017 года экспорт товаров вырос на 27%.
Больше всего в номинальном измерении вырос экспорт в страны ЕС (на 1,2 млрд долларов, или на 27,5%) и в Азии (на 718 млн долларов, или на 16,3%).
Доля стран ЕС в общем экспорте почти не изменилась и составила 34,1%, удельный вес стран Азии сократилась с 35,1% до 32,2%.
Экспорт в Россию вырос на 385 млн долларов (или на 39%), а его доля в общем экспорте увеличилась с 7,9% до 8,6%.
Объемы импорта товаров составили 3,9 млрд долларов.
Объемы энергетического импорта выросли в 2,1 раза (в апреле - в 1,6 раза), неэнергетического - на 27,1% (в апреле - на 3,2%).
В частности вырос импорт: машиностроение - на 48,1% (в апреле - 19,8%); черных и цветных металлов - на 43,5% (в апреле - 28,7%); химическая промышленность - на 32,4% (в апреле - на 0,8%); продовольственные товары - на 21,6% (в апреле - сократился на 6,1%).
За январь-май 2017 года импорт товаров вырос на 23,1%.
Больше всего в номинальном измерении увеличился импорт из стран ЕС (на 1,3 млрд долларов, или на 23,4%) и России (на 760 млн долларов, или на 44,9%).
Доля стран ЕС почти не изменилась и составила 37,1%, доля России увеличилась с 11,4% до 13,4%.
Импорт из стран Азии увеличился на 647 млн долларов, или на 21,3%, однако его доля в общем импорте сократилась с 20,4% до 20,1%.
По данным НБУ, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае 2017 года составило 199 млн долларов (в мае 2016 чистое кредитование составило 305 млн долларов).
В целом за 5 месяцев 2017 года чистое заимствование от внешнего мира составляло 1,1 млрд долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года - 991 млн долларов.
Чистый приток по финансовому счету составил 556 млн долларов (в мае прошлого года - 69 млн долларов) и был обеспечен сокращением внешней позиции частного сектора.
За январь-май 2017 года чистый приток средств по финансовому счету составил 1,8 млрд долларов, за аналогичный период прошлого года - 1 млрд долларов.
Чистое увеличение объемов прямых иностранных инвестиций составил 14 млн долларов, 57% из которых были направлены в банковский сектор.
В целом за 5 месяцев 2017 года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 526 млн долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года - 1,9 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 году в размере 4,3 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В решении Стокгольмского арбитража от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом" в пользу "Газпрома"
ТОП-НОВОСТИ
|В 1-м квартале доходы населения увеличились на 22,9% до 501,1 млрд гривен, расходы - составили 545,4 млрд гривен
|Девальвационные ожидания украинского бизнеса ослабились - НБУ
|В январе-мае сводный бюджет выполнен с профицитом 50,5 млрд гривен
|Фейковая блокада ПМР. Как и почему Молдова "кинула" Украину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $194 млн
|Депозитные ставки для физлиц 30.06.17
|Евро во II квартале показывает самый значительный подъем с 2010г
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 30 июня составил 26,0234 грн.
|Девальвационные ожидания украинского бизнеса ослабились - НБУ
|Фондовые индексы АТР упали 30 июня, завершили I полугодие рекордным ростом с 2009г
Это интересно
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter
|Как защититься от вируса, который атаковал компьютеры украинских компаний
|Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках
|В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8
|NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»
|Первый электрокар Aston Martin пойдет в серию через два года