Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил 194 млн долларов, тогда как в мае 2016 года профицит составлял 293 млн долларов.

Профицит сводного платежного баланса составил 357 млн долларов (в мае 2016 года - 374 млн долларов).

Экспорт товаров в мае вырос на 21,4% (в апреле 2017 - на 8,2%), импорт товаров - на 40,9% (в апреле 2017 - на 11,4%).

По сравнению с предыдущим месяцем объемы экспорта товаров увеличились на 3,7%, импорта - на 12,1%.

За 5 месяцев 2017 года дефицит текущего счета составил 1,1 млрд долларов (или 2,8% от ВВП), за соответствующий период прошлого года - 1 млрд долларов (или 3, 3% от ВВП).

Объемы экспорта товаров в мае составили 3,2 млрд долларов.

Экспорт увеличился по всем основным товарным группам: продовольственных товаров (в т. ч. зерно) - на 30,2% (в апреле - 15%); черных и цветных металлов - на 18,7% (в апреле - сократился на 7,1%); минеральных продуктов (в т. ч. руды) - на 29,3% (в апреле - 54,6%); продукции машиностроения - на 12,2% (в апреле - сократился на 5,5%); продукции химической промышленности - на 4,9% (в апреле - 19,6%).

За январь-май 2017 года экспорт товаров вырос на 27%.

Больше всего в номинальном измерении вырос экспорт в страны ЕС (на 1,2 млрд долларов, или на 27,5%) и в Азии (на 718 млн долларов, или на 16,3%).

Доля стран ЕС в общем экспорте почти не изменилась и составила 34,1%, удельный вес стран Азии сократилась с 35,1% до 32,2%.

Экспорт в Россию вырос на 385 млн долларов (или на 39%), а его доля в общем экспорте увеличилась с 7,9% до 8,6%.

Объемы импорта товаров составили 3,9 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта выросли в 2,1 раза (в апреле - в 1,6 раза), неэнергетического - на 27,1% (в апреле - на 3,2%).

В частности вырос импорт: машиностроение - на 48,1% (в апреле - 19,8%); черных и цветных металлов - на 43,5% (в апреле - 28,7%); химическая промышленность - на 32,4% (в апреле - на 0,8%); продовольственные товары - на 21,6% (в апреле - сократился на 6,1%).

За январь-май 2017 года импорт товаров вырос на 23,1%.

Больше всего в номинальном измерении увеличился импорт из стран ЕС (на 1,3 млрд долларов, или на 23,4%) и России (на 760 млн долларов, или на 44,9%).

Доля стран ЕС почти не изменилась и составила 37,1%, доля России увеличилась с 11,4% до 13,4%.

Импорт из стран Азии увеличился на 647 млн долларов, или на 21,3%, однако его доля в общем импорте сократилась с 20,4% до 20,1%.

По данным НБУ, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае 2017 года составило 199 млн долларов (в мае 2016 чистое кредитование составило 305 млн долларов).

В целом за 5 месяцев 2017 года чистое заимствование от внешнего мира составляло 1,1 млрд долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года - 991 млн долларов.

Чистый приток по финансовому счету составил 556 млн долларов (в мае прошлого года - 69 млн долларов) и был обеспечен сокращением внешней позиции частного сектора.

За январь-май 2017 года чистый приток средств по финансовому счету составил 1,8 млрд долларов, за аналогичный период прошлого года - 1 млрд долларов.

Чистое увеличение объемов прямых иностранных инвестиций составил 14 млн долларов, 57% из которых были направлены в банковский сектор.

В целом за 5 месяцев 2017 года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 526 млн долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года - 1,9 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 году в размере 4,3 млрд долларов.







