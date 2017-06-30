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Депозитные ставки для физлиц 30.06.17
17:16 30.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 июня 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.06.17
|30.06.17
|29.06.17
|30.06.17
|29.06.17
|30.06.17
|3 месяца
|14.38
|14.33
|2.95
|2.96
|2.12
|1.93
|6 месяцев
|15.31
|15.15
|3.76
|3.67
|2.68
|2.50
|9 месяцев
|-
|14.61
|-
|3.46
|-
|2.12
|12 месяцев
|15.67
|15.62
|4.38
|4.30
|3.31
|3.14
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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