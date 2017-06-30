Евро во II квартале показывает самый значительный подъем с 2010г

Евро дешевеет к доллару и иене в пятницу, но по итогам второго квартала, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый подъем за семь лет, поскольку инвесторы разочаровались в обещаниях американских властей.

Курс евро на 15:20 EET 30 июня находился на уровне $1,1414 по сравнению с $1,1441 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился до 111,95 иены со 112,18 иены, евро в паре с иеной подешевел на 0,5% - до 127,75 иены.

Участники рынка в пятницу ждут данных о доходах и расходах населения США, а также о доверии американцев к экономике страны.

Между тем для гонконгского доллара уходящий квартал оказался худшим за 10 лет: его курс к доллару США опустился на 0,44%, подобного снижения не наблюдалось с начала 2007 года. Низкие процентные ставки вынуждают инвесторов искать доходность в других активах.

Австралийский доллар дорожает в пятницу на фоне повышения цен на железную руду и позитивных статданных о деловой активности в Китае.

