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Остатки средств на корсчетах банков 30.06.17
11:27 30.06.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|26 июня
|53774.2
|27 июня
|48503.6
|29 июня
|55078.0
|30 июня
|53981.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на июня– 26,098994 грн/$1.
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Портрет типового позичальника банку був максимально простим - компанія без виробничих активів, практично без доходів та прибутку, без персоналу. Класичні "порожні" компанії, які масово використовувалися як ланцюжки у фінансуванні інших отримувачів кредитних коштів.
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