НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки увеличили на 821,35 млн до 281,42 млрд гривен 30 июня

НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 371 млрд гривен, банки увеличили на 821,35 млн до 281,42 млрд гривен 30 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 30 июня увеличился на 0,23 млн гривен до 321,22 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 4,78 млн гривен до 23,17 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 30 июня увеличился на 826,35 млн гривен до 675,92 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 16.06 677245,12 373006,70 281273,32 22905,07 60,03 на 19.06 677298,33 373006,70 281410,27 22821,30 60,06 на 20.06 677314,48 373006,70 281474,94 22772,78 60,07 на 21.06 677340,68 373006,70 281424,93 22848,96 60,09 на 22.06 676851,60 373006,70 280718,04 22806,56 320,30 на 23.06 676867,18 373006,70 280480,97 23059,18 320,33 на 26.06 676888,01 373006,70 280392,60 23168,32 320,40 на 27.06 676907,71 373006,70 280426,61 23153,93 320,46 на 29.06 675096,80 371006,70 280604,23 23164,88 320,99 на 30.06 675923,15 371006,70 281425,58 23169,66 321,22