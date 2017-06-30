Объем торгов долларом на межбанке 29 июня уменьшился на $51,9 млн до $47,6 млн

В четверг, 29 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 51,9 млн долларов по сравнению с 27 июня до 47,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 62,5 млн долларов по сравнению с 27 июня до 53,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 1 коп. в четверг поднялся на 3 коп. до уровня 26,10 UAH/USD.