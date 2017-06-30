Доллар дешевеет к иене 30 июня на фоне смены риторики глав мировых Центробанков

Курс доллара к иене снижается в пятницу утром, в то время как трейдеры отыгрывают изменение риторики глав мировых Центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 EET курс доллара к иене опускался до 111,94 иены за доллар со 112,19 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1438 доллара за евро с 1,1441 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 95,54 пункта.

Трейдеры ожидают более "ястребиной" монетарной политики в Европе и Канаде, а также сомневаются в еще одном повышении ставки ФРС в этом году, пишет агентство Рейтер.

Во вторник глава ЕЦБ, выступая на ежегодном политическом форуме в Португалии, заявил о явных признаках восстановления экономики зоны евро. Кроме того, в среду глава Банка Англии Марк Карни сказал, что вероятность повышения процентной ставки в Великобритании может вырасти в ближайшие месяцы. Представители канадского ЦБ в среду также сделали заявления, которые повысили ожидания ужесточения монетарной политики регулятором, отмечает агентство.

"Очевидно, происходит сдвиг. Это действительно выглядит так, как будто есть какие-то скоординированные усилия среди банков стран "Большой десятки" (G10)", - цитирует агентство Рейтер аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).