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Золото незначительно дорожает 30 июня на фоне ослабления доллара
08:42 30.06.2017 |
Золото слабо увеличивается в цене в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.17 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,30 доллара, или на 0,02% - до 1246,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,16% - до 16,68 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 95,54 пункта.
К ослаблению курса доллара к мировым валютам привели заявления представителей ряда мировых центробанков о том, что они могут повысить процентные ставки. Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что вероятность повышения ставки в Великобритании может увеличиться в ближайшие месяцы. А глава ЕЦБ Марио Драги отметил признаки восстановления экономики зоны евро и ускорение темпов ее роста.
На этом фоне вероятность повышения процентных ставок выросла, и "глобальные рынки приняли это во внимание", пишет агентство Рейтер.
Увеличение ставок приведет к росту курсов национальных валют этих стран, что негативно отразится на американской валюте. Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на цену золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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