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Депозитные ставки для физлиц 29.06.17
17:06 29.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 июня 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.06.17
|27.06.17
|29.06.17
|27.06.17
|29.06.17
|27.06.17
|3 месяца
|14.38
|14.44
|2.95
|2.88
|2.12
|1.80
|6 месяцев
|15.31
|15.15
|3.76
|3.48
|2.68
|2.36
|12 месяцев
|15.67
|15.64
|4.38
|4.14
|3.31
|2.9
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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