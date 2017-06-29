ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29 июня

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|685429.49
|376164.69
|281426.61
|22558.20
|5279.99
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|677314.48
|373006.70
|281474.94
|22772.78
|60.07
|677340.68
|373006.70
|281424.93
|22848.96
|60.09
|676851.60
|373006.70
|280718.04
|22806.56
|320.30
|676867.18
|373006.70
|280480.97
|23059.18
|320.33
|676888.01
|373006.70
|280392.60
|23168.32
|320.40
|676907.71
|373006.70
|280426.61
|23153.93
|320.46
|675096.80
|371006.70
|280604.23
|23164.88
|320.99
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 29 июня– 26.08012 грн/$1.