Объем частных денежных переводов в Украину в 1-м квартале увеличился на 10% до $1,3 млрд

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-марте 2017 года увеличился на 9,9% до 1,317 млрд долларов.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, передают Українські Новини.

В том числе через корреспондентские счета банков в Украину в 1-м квартале поступило 593 млн долларов (за аналогичный период 2016 года - 511 млн долларов), через международные платежные системы - 491 млн долларов (460 млн долларов в 1-м квартале 2016 года), по неформальным каналам - 233 млн долларов (227 млн долларов за аналогичный период прошлого года).

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов были оплата труда (849 млн долларов) и частные трансферты на сумму 468 млн долларов (в 1-м квартале 2016 года - 809 млн долларов и 389 млн соответственно).

Лидером по объемам денежных потоков остается Россия, но частные поступления по сравнению с предыдущим годом сократились с 201,5 млн долларов до 179,9 млн долларов.

На втором месте по объему переводов - США (157,1 млн долларов), на третьем - Германия (76,2 млн долларов).

Также в пятерку стран по объему переводов входят Великобритания и Кипр (69 и 67,3 млн долларов соответственно).

Как сообщали Українські Новини, оъем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.