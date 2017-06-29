Финансовые новости
- |
- 29.06.17
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем частных денежных переводов в Украину в 1-м квартале увеличился на 10% до $1,3 млрд
Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-марте 2017 года увеличился на 9,9% до 1,317 млрд долларов.
Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, передают Українські Новини.
В том числе через корреспондентские счета банков в Украину в 1-м квартале поступило 593 млн долларов (за аналогичный период 2016 года - 511 млн долларов), через международные платежные системы - 491 млн долларов (460 млн долларов в 1-м квартале 2016 года), по неформальным каналам - 233 млн долларов (227 млн долларов за аналогичный период прошлого года).
По данным регулятора, основными источниками денежных переводов были оплата труда (849 млн долларов) и частные трансферты на сумму 468 млн долларов (в 1-м квартале 2016 года - 809 млн долларов и 389 млн соответственно).
Лидером по объемам денежных потоков остается Россия, но частные поступления по сравнению с предыдущим годом сократились с 201,5 млн долларов до 179,9 млн долларов.
На втором месте по объему переводов - США (157,1 млн долларов), на третьем - Германия (76,2 млн долларов).
Также в пятерку стран по объему переводов входят Великобритания и Кипр (69 и 67,3 млн долларов соответственно).
Как сообщали Українські Новини, оъем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко внес представление на арест Добкина
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет вышел в "плюс" почти на 27 миллиардов против дефицита годом ранее
|НБУ из-за кибератаки осуществил валютную интервенцию на межбанке по единому курсу
|Фондовый рынок Украины простаивает из-за ставших жертвой кибератаки НДУ и РЦ
|"Хлебное перемирие". Почему Россия подтягивает артиллерию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк "Новый" принял решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации
|НБУ из-за кибератаки осуществил валютную интервенцию на межбанке по единому курсу
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 29 июня составил 26,0990 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 29.06.17
|Доллар замедлил падение на позитивных данных о ВВП США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29 июня
Это интересно
|Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках
|В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8
|NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»
|Первый электрокар Aston Martin пойдет в серию через два года
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро
|25 самых влиятельных людей в интернете
|Мошенники наживаются на шумихе вокруг WannaCry