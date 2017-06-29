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Криптовалюты - самый большой пузырь в истории?
11:14 29.06.2017 |
Бывший президент Fortress Майкл Новограц, который еще несколько лет назад предсказал стремительный рост bitcoin, сейчас выходит из криптовалют.
В 2013 г. господин Новограц на конференции UBS призывал всех вложиться в bitcoin. Процитируем его слова:
"Вложите немного денег в bitcoin. Вернетесь через несколько лет, и он будет стоить намного дороже".
Конечно же, Новограц был прав. Тогда данная криптовалюта стоила порядка $200, а на прошлой неделе котировки достигали уже $3 тыс. Это, действительно, была бы отличная инвестиция. Однако накануне, выступая уже на другой конференции в Нью-Йорке, он рассказал, что в ходе последнего спекулятивного взлета криптовалют он резко сократил вложения в Bitcoin и Ethereum, он также сделал два любопытных заявления.
По мнению Новограца, Ethereum, вероятно, уже показала свои годовые максимумы, а сами криптовалюты, по его мнению, самый большой пузырь в его жизни.
Впрочем, как бы это странно не звучало, Новограц по-прежнему достаточно оптимистичен. Он заявил, что в криптовалюты у него вложено около 10% средств. Более того, он уверен, если криптовалюты выйдут из тени, их общая капитализация превысит $5 трлн.
Конечно, основная угроза для развития криптовалют - регуляторы. Если создателям удастся придать начинающей отрасли легитимность, то у нее действительно есть большое будущее.
В целом же очень многие эксперты признают важность развития данной системы. Вполне возможно, уже через несколько лет многие операции будут проводиться через технологию блокчейн, в том числе и покупка ценных бумаг, а криптовалюты будут способом сохранения денег аналогично золоту.
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