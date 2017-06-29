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Объем торгов долларом на межбанке 27 июня увеличился на $2,4 млн до $99,5 млн
09:56 29.06.2017 |
Во вторник, 27 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 2,4 млн долларов по сравнению с 26 июня до 99,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,3 млн долларов по сравнению с 26 июня до 115,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 1 коп. до уровня 26,07 UAH/USD.
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