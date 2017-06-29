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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.06.2017
09:50 29.06.2017 |
Во вторник, 27 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 102 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 102 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 29 банкам на сумму 3 612 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 17 банкам на сумму 3 911 млн гривен.
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