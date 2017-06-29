Золото дорожает 29 июня на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Золото растет в цене в четверг утром на фоне дешевеющей американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3 доллара, или на 0,24% - до 1252,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,59% - до 16,89 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 95,89 пункта.

Удешевление доллара связано с комментариями представителей ряда мировых центробанков о том, что они могут повысить процентные ставки. Глава Банка Англии Марк Карни в среду заявил, что вероятность повышения ставки в Великобритании может увеличиться в ближайшие месяцы. А глава ЕЦБ Марио Драги отметил признаки восстановления экономики зоны евро и ускорение темпов ее роста.

Повышение ставок приведет к росту курсов национальных валют этих стран, что негативно повлияет на доллар. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.