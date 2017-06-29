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Курс доллара к мировым валютам 29 июня замедлил снижение после минимума с октября
09:11 29.06.2017 |
Курс доллара к мировым валютам замедлил снижение после достижения минимальных отметок с 4 октября 2016 года на фоне "ястребиных" комментариев глав Банка Англии и ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.45 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 95,90 пункта, ранее он достигал отметки в 95,76 пункта, что стало наименьшим значением с 4 октября 2016 года.
Курс евро к доллару рос до 1,1399 доллара за евро с 1,1378 доллара за евро на предыдущем закрытии, ранее в ходе торгов он поднимался до уровня в 1,1419 доллара, что является самым большим значением с 24 июня 2016 года. Курс доллара к иене опускался до 112,25 иены за доллар со 112,29 иены на прошлых торгах.
Ослабление американской валюты связано с тем, что инвесторы осознали, другие центробанки, кроме ФРС США, могут также рассматривать повышение ставок, пишет агентство Рейтер. Так, многих трейдеров удивили слова главы Банка Англии Марка Карни, который в среду заявил, что вероятность повышения процентной ставки в Великобритании может вырасти в ближайшие месяцы, это будет зависеть от роста бизнес-инвестиций в стране.
Кроме того, во вторник глава ЕЦБ Марио Драги заявил о явных признаках восстановления экономики зоны евро и отметил ускорение темпов роста. В то же время ЕЦБ необходимо соблюдать осторожность при решении вопросов, касающихся изменения монетарной политики, сказал Драги.
"Поддержанное сильным профицитом текущих счетов и на контрасте с ФРС, которая может сделать паузу в повышении ставок на некоторое время, евро, вероятно идет к планке в 1,5-1,6 доллара (за евро - ред.), - цитирует агентство валютного стратега Westpac Шона Сэллоу (Sean Sallow).
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