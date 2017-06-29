Представители Европейского центробанка заявили о том, что инвесторы "неверно интерпретировали" комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, тем самым попытавшись "успокоить" рынки после резкого укрепления котировок евро на фоне появившихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЕЦБ.

27 июня, во вторник, президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении на банковском форуме, организованном ЕЦБ в португальском г. Синтра, заявил о возможности корректировки параметров политики центробанка в дальнейшем.

Многие участники финансовых рынков восприняли данное заявление как переход ЕЦБ к более "жесткой" риторике и подготовке к ужесточению монетарной политики в дальнейшем.

На этом фоне в среду, 28 июня, котировки евро выросли до своих наиболее высоких значений с 2016 г.

Однако подобный всплекс волатильности и изменение ожиданий относительно монетарной политики, по всей видимости, пришлись не по вкусу чиновникам ЕЦБ. Представители центробанка попытались предпринять "вербальную интервенцию", заявив о том, что якобы рынки "неверно интерпретировали" комментарии Марио Драги.

В комментариях агентству "Рейтер" чиновники ЕЦБ на условиях анонимности заявили о том, что заявления Драги предполагали допущение периода низкой инфляции в еврозоне дальнейшем, а не ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Как заявили анонимные представители ЕЦБ: "Рынок не принял во внимание оговорки в речи Драги".

Тем не менее, судя по реакции валютного рынка, анонимная "вербальная интервенция" со стороны ЕЦБ не увенчалась успехом. После непродолжительного снижения на фоне заявлений о том, что "Драги не так поняли", курс евро продолжил укрепляться.