НБУ и НКЦБФР договорились о ликвидации клиринговой монополии и постепенном выходе из капитала РЦ и НДУ - меморандум

Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во вторник подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии инфраструктуры рынков капитала в Украине, среди прочего предусматривающий выделение клиринговой деятельности в отдельный вид и ликвидацию монополии Расчетного центра (РЦ).

"Мы зафиксировали, что клиринговая деятельность не может совмещаться с другими видами деятельности, - ни с банковской, ни с биржевой. Этот принцип будет перенесен в законодательство", - сказал в ходе подписания глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Меморандум предусматривает трансформацию РЦ из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение: вместо проведения банковских расчетов участников операций с ценными бумагами РЦ будет выполнять роль "облегченного центрального контрагента" (light CCP) и будет центральным контрагентом для обеспечения осуществления клиринга и расчетов с использованием предварительного депонирования активов и с постепенным введением частичного покрытия и расчетов на условиях Т + N.

"Кроме того, мы отменим законодательно определенную монополию на осуществление клиринговой деятельности, создавая поле для конкуренции. Украинский рынок будет открыт для иностранных клиринговых учреждений", - добавил он.

Среди других планов, закрепленных в меморандуме, - создание функциональных, технологических и регуляторных предпосылок для консолидации существующих депозитариев: Национального депозитария Украины (НДУ) и депозитария государственных ценных бумаг НБУ, а также постепенный выход Нацбанка и НКЦБФР из капиталов РЦ и НДУ.

Как уточнил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, "вариантом А" является обмен Нацбанком своей доли в РЦ на акции допэмиссии НДУ, а в будущем передача акций НДУ в управление Минфину.

"Мы готовы выполнять взятые на себя обязательства, в том числе в части выхода из капитала Расчетного центра, объединения депозитария Национального банка с НДУ после реализации всех необходимых предпосылок, в частности возможности эффективного проведение всего спектра монетарных операций Нацбанком в объединенном депозитарии", - отметил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, документ закрепил цели стратегии реформы финансового сектора в части трансформации инфраструктуры рынков капитала, принципы функционирования такой инфраструктуры и ее отдельных элементов, а также очертил шаги, необходимые для ее реформирования.

Представители НКЦБФР и НБУ указали, что положения меморандума были сформированы, в частности, на основании отчета консалтинговой компании Oliver Wyman, подготовленного в рамках проекта по модернизации и консолидации пост-трейдинговой инфраструктуры в Украине при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Предполагается, что за счет внедрения лучших стандартов и практик корпоративного управления в НДУ и РЦ будет обеспечена операционная безубыточность и созданы условия для привлечения стратегического инвестора в состав их акционеров.

Т.Хромаев напомнил, что государство уже инвестировало в НДУ и РЦ 200-300 млн грн, поэтому случае выхода из их капитала должно обеспечить возврат этих инвестиций, а в базовом варианте - их многократное приращение. В то же время, считает глава НКЦБФР, целесообразно оставить в собственности государства минимум 25% Нацдепозитария.

Он напомнил, что в НДУ уже сформирован наблюдательный совет с независимыми членами, задачей которого является разработка бизнес-плана на 3-5 лет, а первым шагом может стать закупка на тендерной основе нового программного комплекса для депозитарного учета, отвечающего международным стандартам, для запуска его в работу уже в 2018 году.

В отношении законодательного обеспечения предлагаемых изменений, Т.Хромаев сообщил о планах уже в сентябре-октябре подготовить соответствующий законопроект о правках в закон "О депозитарной системе".

Предполагается, что НДУ получит доступ к системе электронных платежей НБУ для проведения депозитарием денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами с целью реализации принципа "Расчеты в деньгах центрального банка".

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу действующий закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривает создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части Расчетного центра закон устанавливает, что на первом этапе основным акционером этой структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо того, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,98%.

