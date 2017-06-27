Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках

Курс биткоина к доллару во вторник упал более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 EET стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken снижалась на 5,34% - до 2319,1 доллара за один биткоин.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.