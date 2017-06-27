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Депозитные ставки для физлиц 27.06.17
17:14 27.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 июня 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.06.17
|27.06.17
|26.06.17
|27.06.17
|26.06.17
|27.06.17
|3 месяца
|14.66
|14.44
|3.19
|2.88
|1.90
|1.80
|6 месяцев
|15.45
|15.15
|3.74
|3.48
|2.46
|2.36
|9 месяцев
|15.01
|14.97
|4.04
|3.38
|2.48
|2.12
|12 месяцев
|15.68
|15.64
|4.45
|4.14
|3.17
|2.9
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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