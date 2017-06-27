Доллар упал до минимума за 9 месяцев в паре с евро на заявлениях Драги

Курс доллара США во вторник обновил минимум за девять месяцев в паре с евро, инвесторы реагируют на сигналы главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что ЕЦБ может начать свертывание стимулирующих программ раньше, чем ожидает рынок.

Курс евро на 18:20 EET 27 июня составил чуть более $1,13 по сравнению с $1,1182 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник, преодолев эту отметку впервые с сентября прошлого года.

Вместе с тем курс доллара к японской нацвалюте вырос до 112,25 иены против 111,86 накануне.

По словам М.Драги, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне факторы носят временный характер, и в среднесрочной перспективе существенных искажений инфляции не будет.

Он также выразил уверенность в эффективности денежно-кредитной политики и ее положительном влиянии на реальную экономику. "Все признаки сейчас указывают на укрепление и расширение восстановления в еврозоне", - считает глава ЕЦБ.

При этом эксперты отмечают, что тон заявлений М.Драги был менее мягким, чем в его предыдущих речах.

