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Курсы валют по карточным операциям на 27 июня
12:57 27.06.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 июня 2017г.
|курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.8500
|26.2467
|28.8000
|29.3255
|4.2300
|4.6000
|ОТП Банк
|25.9500
|26.1000
|29.0500
|29.2400
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|25.8500
|26.2000
|28.7500
|29.4500
|Ощадбанк
|25.8900
|26.2000
|28.6200
|29.3700
|3.9400
|4.5500
|Креди Агриколь Банк
|25.9500
|26.1000
|28.9700
|29.3500
|Укрэксимбанк
|25.8000
|26.1700
|28.5900
|29.4900
|Райффайзен Банк Аваль*
|25.8398
|26.1500
|28.9017
|29.3000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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