НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 34,01 млн до 280,43 млрд гривен 27 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 27 июня увеличился на 0,07 млн гривен до 320,46 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 14,39 млн гривен до 23,15 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 27 июня увеличился на 19,70 млн гривен до 676,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: