Золото дорожает 27 июня на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота растет во вторник на фоне ослабления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.04 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,90 доллара, или на 0,39% - до 1251,29 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,36% - до 16,63 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 97,33 пункта.

Доллар дешевеет в ожидании выхода статистики по индексу доверия потребителей в США. Аналитическая компания Conference Board обнародует данные по индикатору позднее во вторник. По прогнозам аналитиков, показатель в июне опустился до 116 пунктов со 117,9 пункта в мае.

Трейдеры также ожидают выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. По словам аналитика OCBC Bank Барнабаса Гана (Barnabas Gan), мнение которого приводит агентство, Йеллен, вероятно, повторит свою позитивную оценку экономики США.

В то же время стоимость драгметалла поддерживает геополитическая неопределенность в мире. "Золоту помогает неопределенность, и рост неопределенности в краткосрочной перспективе должен подтолкнуть цены на золото вверх", - цитирует агентство Гана.