Объем торгов долларом на межбанке 26 июня уменьшился на $33,3 млн до $97,1 млн

В понедельник, 26 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,3 млн долларов по сравнению с 23 июня до 97,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 50,8 млн долларов по сравнению с 23 июня до 116,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке, сохранявшийся неизменным в пятницу, в понедельник вырос на 3 коп. до уровня 26,06 UAH/USD.