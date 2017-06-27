Доллар дешевеет 27 июня в ожидании внутренней статистики и выступления Йеллен

Курс доллара к мировым валютам слегка снижается утором во вторник в ожидании выхода статистики по индексу доверия потребителей в США и выступления главы ФРС Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 97,35 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1192 доллара за евро с 1,1181 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 111,80 иены за доллар со 111,86 иены на прошлых торгах.

Аналитическая компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей позднее во вторник. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, показатель в июне опустился до 116 пунктов со 117,9 пункта в мае.

Позднее во вторник также ожидается выступление главы Федеральной резервной системы. Трейдеры надеются, что Йеллен подтвердит "ястребиную" позицию, озвученную на пресс-конференции ранее в июне, сказала аналитик BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien) агентству MarketWatch. "Важнее всего на этой неделе комментарии членов ФРС", - отметила Лин.