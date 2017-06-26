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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 26.06.17

16:52 26.06.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июня 2017г.

Период UAH USD EUR
 26.06.1723.06.1726.06.1723.06.1726.06.1723.06.17
3 месяца 14.66 14.54 3.19 3.08 1.90 2.02
6 месяцев 15.45 15.40 3.74 3.66 2.46 2.56
9 месяцев 15.01 14.91 4.04 4.22 2.48 2.87
12 месяцев 15.68 15.59 4.45 4.31 3.17 3.23

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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