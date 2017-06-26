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Депозитные ставки для физлиц 26.06.17
16:52 26.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июня 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.06.17
|23.06.17
|26.06.17
|23.06.17
|26.06.17
|23.06.17
|3 месяца
|14.66
|14.54
|3.19
|3.08
|1.90
|2.02
|6 месяцев
|15.45
|15.40
|3.74
|3.66
|2.46
|2.56
|9 месяцев
|15.01
|14.91
|4.04
|4.22
|2.48
|2.87
|12 месяцев
|15.68
|15.59
|4.45
|4.31
|3.17
|3.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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