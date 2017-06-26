Фунт дорожает к доллару 26 июня на подписании соглашения между консерваторами и DUP

Курс британского фунта растет к доллару, в то время как инвесторы отыгрывают подписание Североирландской демократической юнионистской партией DUP соглашения о поддержке Консервативной партии Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.47 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2734 доллара с 1,2719 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1183 доллара за евро с 1,1195 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 111,66 иены за доллар со 111,29 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 97,40 пункта.

Ранее в понедельник руководство DUP в лице лидера партии Арлен Фостер по итогам переговоров с премьер-министром Терезой Мэй подписало документ о поддержке консерваторов. Партии вели переговоры о поддержке ирландцами правительства меньшинства Мэй в течение около двух недель.

В то же время аналитики видят ограниченные перспективы удорожания британской валюты. "С учетом того... что переговоры по Brexit все еще висят на волоске, есть достаточные основания пока что не занимать слишком "бычью" позицию по фунту", - приводит агентство Блубмерг слова неназванных аналитиков LMAX.