НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 88,4 млн до 280,4 млрд гривен 26 июня

Национальный банк сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 88,37 млн до 280,4 млрд гривен 26 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 26 июня увеличился на 0,07 млн гривен до 320,4 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 109,14 млн гривен до 23,2 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 июня увеличился на 20,83 млн гривен до 676,89 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: