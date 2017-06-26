Финансовые новости
- |
- 26.06.17
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0365 грн.
16:37 26.06.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
26.06.2017
|
23.06.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
-
|
-
|
-
|
26.0354
|
11:00
|
6
|
5.00
|
26.0326
|
26.0338
|
11:30
|
32
|
25.04
|
26.0330
|
26.0335
|
12:00
|
112
|
76.42
|
26.0339
|
26.0320
|
12:30
|
186
|
113.00
|
26.0344
|
26.0316
|
13:00
|
220
|
123.38
|
26.0350
|
26.0317
|
13:30
|
250
|
141.60
|
26.0345
|
26.0302
|
14:00
|
270
|
148.90
|
26.0339
|
26.0311
|
14:30
|
296
|
161.16
|
26.0349
|
26.0310
|
15:00
|
326
|
173.28
|
26.0357
|
26.0311
|
15:30
|
336
|
175.98
|
26.0362
|
26.0311
|
16:00
|
352
|
181.90
|
26.0368
|
26.0311
|
16:30
|
378
|
193.10
|
26.0365
|
-
|
17:00
|
|
|
|
-
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко
|Процесс экспансии юаня забуксовал
|Перезагрузка КСУ. Когда портновцев лишат блокирующего пакета
|Хлебное перемирие. "Гибриды" стреляют, ВСУ готовятся форсировать Северский Донец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0365 грн.
|EY подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка
|Фунт дорожает к доллару 26 июня на подписании соглашения между консерваторами и DUP
|Предправления Приватбанка Шлапак подал в отставку
|Минфин выпустит ОВГЗ со сроком до 17 лет под 9,8% для докапитализации Приватбанка
|Биржи АТР закрылись ростом 26 июня на фоне стабилизации нефтяных цен
Это интересно
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
|У Фольксвагена появится электрический спорткар
|LG представила гибкий и прозрачный OLED-дисплей диагональю 77 дюймов
|Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом
|Представители NASA назвали «фуфлом» биочастотные стикеры с космическими технологиями