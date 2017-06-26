Объем торгов долларом на межбанке 23 июня увеличился на $52,7 млн до $130,4 млн

В пятницу, 23 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 52,7 млн долларов по сравнению с 22 июня до 130,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 71,9 млн долларов по сравнению с 22 июня до 166,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в четверг, в пятницу также сохранился на уровне 26,03 UAH/USD.