Золото дешевеет 26 июня на снижении опасений по поводу Brexit

Золото дешевеет в понедельник утром на фоне снижения опасений инвесторов по поводу Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,10 доллара, или на 0,09% - до 1255,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла при этом на 0,02% - до 16,71 доллара за унцию.

Обеспокоенность трейдеров относительно Brexit уменьшилась в связи с тем, что британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис оптимистично смотрит на предстоящие переговоры по выходу Великобритании из ЕС. Дэвис заявил, что "вполне уверен", что сможет добиться для Великобритании хороших условий по выходу из союза при условии наличия переходного периода после окончания переговоров примерно в два года. Ожидается, что предложения Великобритании Евросоюзу по Brexit будут опубликованы в понедельник. Таким образом, геополитическая неопределенность снижается, и уменьшается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.

Позже на этой неделе инвесторы ожидают публикации данных о потребительском доверии в США, продажах жилья, запасах нефти, а также о динамике ВВП в первом квартале. Участники рынка надеются, что американская статистика даст им информацию о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС) по дальнейшему повышению процентных ставок.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.