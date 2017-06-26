Доллар слабо дорожает 26 июня в ожидании внутренней статистики

Курс доллара в понедельник утром слабо растет к мировым валютам, - инвесторы ждут публикации очередного блока макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.15 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 97,30 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1189 доллара за евро с 1,1193 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 111,32 иены за доллар со 111,29 иены на прошлых торгах.

Позже на этой неделе трейдеры ожидают публикации данных о потребительском доверии в США, продажах жилья, запасах нефти, а также о динамике ВВП в первом квартале. Участники рынка надеются, что американская статистика даст им информацию о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике.

В то же время ожидания еще одного повышения процентной ставки ФРС в этом году постепенно угасают после комментариев представителей регулятора на прошлой неделе, пишет агентство Рейтер. Так, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что американскому регулятору целесообразно подождать до конца года с очередным повышением ставки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард также считает, что с дальнейшим увеличением ставки лучше подождать - до тех пор, пока инфляция не сдвинется к целевой планке в 2%.