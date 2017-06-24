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Евро дорожает к доллару 23 июня на сильных данных внутренней статистики
22:21 23.06.2017 |
Курс евро к доллару растет на фоне сильных данных статистики по индексу деловой активности в области промышленного производства еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.09 EET курс евро к доллару рос до 1,1199 доллара за евро с 1,1152 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 111,25 иены за доллар со 111,33 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 97,27 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в июне неожиданно поднялся до 57,3 пункта с майских 57 пунктов, обновив максимум за последние 6 лет и 2 месяца. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 56,8 пункта.
На доллар оказывают давление "голубиные" заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он сказал ранее в пятницу, что ФРС необходимо подождать с дальнейшим увеличением процентной ставки перед тем, как станет ясно, что темпы инфляции двигаются к заданной регулятором планке в 2%, пишет агентство Рейтер.
"Недавние данные по инфляции удивили... (тем, что оказались меньше ожиданий - ред.) и ставят под сомнение мнение, что инфляция в США уверенно возвращается к целевой планке", - цитирует агентство Булларда.
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