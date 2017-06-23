ЕЦБ хочет регулировать клиринг операций в евро

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) рекомендовал добавить к уставу Евросистемы статью 22, которая передаст ему полномочия регулирования клиринга торговых операций в евро.

ЕЦБ обнародовал предлагаемые изменения на официальном сайте в пятницу.

Клиринг операций в евро - один из наиболее болезненных вопросов в ходе переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), поскольку на данный момент большинство таких операций сконцентрированы в Лондоне.

"Поправки позволят Евросистеме отслеживать риски, которые связаны с деятельностью центрального контрагента в процессе клиринга и могут повлиять на осуществление денежно-кредитной политики, работу платежных систем и стабильность евро, и устранять такие риски", - говорится в сообщении ЕЦБ. Евросистема состоит из ЕЦБ из национальных центробанков 19 стран-участниц еврозоны.

В марте 2015 года, больше чем за год до референдума о Brexit Европейский суд постановил, что клиринг операций в евро может осуществляться в Лондоне, несмотря на то, что ЕЦБ настаивал на необходимости сконцентрировать такую деятельность в пределах еврозоны.

Лондон обрабатывает 70% мирового клиринга торговых операций в евро номинальной стоимостью около 930 млрд евро, подсчитали эксперты в докладе для Палаты лордов британского парламента.

