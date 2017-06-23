Объем торгов долларом на межбанке 22 июня уменьшился на $68,1 млн до $77,7 млн

В четверг, 22 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 68,1 млн долларов по сравнению с 21 июня до 77,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 97,1 млн долларов по сравнению с 21 июня до 95 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг сохранился на уровне 26,03 UAH/USD.