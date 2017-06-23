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Доллар 23 июня слабо дешевеет в паре с евро, но завершает неделю в плюсе
09:27 23.06.2017 |
Доллар в пятницу стабилен в паре с иеной и слабо дешевеет по отношению к евро, вместе с тем по итогам недели доллар, как ожидается, вырастет в парах со всеми 16 основными мировыми валютами, кроме швейцарского франка и новозеландского доллара, причем темпы повышения индекса Bloomberg Dollar Spot (+0,5%) являются самыми значительными с начала апреля.
Евро на 9:10 EET 23 июня стоил $1,1165 по сравнению с $1,1152 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг.
Курс доллара к японской нацвалюте стабилен - 111,30 иены, курс евро в паре с иеной вырос до 124,24 иены со 124,15 иены по итогам предыдущей сессии.
Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), выступавших на этой неделе, поддерживают дальнейшее повышение процентных ставок.
"Похоже, что руководители ФРС переходят от реакции на статданные к последовательной нормализации процентных ставок с учетом укоренившегося восстановления американской экономики. Кроме того, они хотят располагать средствами реагирования на случай следующего спада", - считает валютный стратег Credit Agricole CIB в Гонконге Дэвид Форрестер.
Дополнительные сигналы рынок может получить на следующей неделе - глава Федрезерва Джанет Йеллен 27 июня выступит в Лондоне с речью о проблемах мировой экономики.
Сырьевые валюты дешевеют, лидером падения на этой неделе является бразильский реал. Индекс сырьевых товаров опустился до минимума за 14 месяцев вслед за переходом нефти к "медвежьему" тренду и усилением проблем в угольной отрасли.
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