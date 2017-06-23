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Дионисий Галикарнасский
Золото дорожает 22 июня на фоне снижения курса доллара
08:48 23.06.2017 |
Золото растет в цене в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.16 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,70 доллара, или на 0,29% - до 1253,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,52% - до 16,66 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 97,44 пункта.
Удешевление доллара связано с публикацией статистики по рынку труда США. Министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июня, увеличилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 241 тысячу. Аналитики также ожидали роста на 3 тысячи, но с первоначального показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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