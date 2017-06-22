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Депозитные ставки для физлиц 22.06.17
18:43 22.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 июня 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.06.17
|21.06.17
|22.06.17
|21.06.17
|22.06.17
|21.06.17
|3 месяца
|14.52
|14.60
|3.11
|2.99
|2.01
|2.03
|6 месяцев
|15.40
|15.37
|3.71
|3.56
|2.59
|2.57
|9 месяцев
|14.61
|15.03
|4.55
|4.33
|3.10
|2.87
|12 месяцев
|15.59
|15.60
|4.37
|4.23
|3.27
|3.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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