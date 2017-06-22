Курс фунта к доллару колеблется на неопределенности по поводу политики Банка Англии

Курс британского фунта к доллару не демонстрирует единой динамики в четверг из-за неопределенности по поводу дальнейшей политики Банка Англии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 EET курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2664 доллара с 1,2673 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее он незначительно рос. А в ходе торгов среды пара достигала минимальной отметки с 18 апреля в 1,2587 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,1165 доллара за евро с 1,1170 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,33 иены за доллар со 111,38 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,55 пункта.

Трейдеры продолжают отыгрывать комментарии главы Банка Англии Марка Карни относительно ДКП. В ходе своего выступления во вторник Карни заявил, что "сейчас еще не время для начала ужесточения монетарной политики". При этом, как передает агентство Рейтер, доля неопределенности была внесена комментарием главного экономиста центробанка Энди Халдейна (Andy Haldane). Экономист заявил, что, скорее всего, проголосует за повышение ставки позднее в этом году, если это будет оправдано экономическими данными.

Банк Англии на заседании на прошлой неделе принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.

"Фунт стерлингов поднялся на комментариях Халдейна, и, вероятно, имеет небольшой потенциал роста с основным акцентом на политику", - передает агентство мнение стратега Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes).

Официальные переговоры по Brexit стартовали в понедельник. Позиция Британии заключается в том, что, согласно планам консерваторов, страна выходит, в том числе, из единого европейского экономического пространства и таможенного союза. В ближайшие дни премьер Великобритании Тереза Мэй представит европейским коллегам свои предложения касательно статуса европейцев в Британии и британцев в ЕС.