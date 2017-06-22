ЕЦБ запустит единую систему моментальных платежей в еврозоне с ноября 2018г

Европейский центральный банк (ЕЦБ) создаст единую систему моментальных платежей в масштабах еврозоны, которая позволит потребителям и компаниям в считанные секунды переводить денежные средства через свой банк в любую страну валютного блока.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, платежная система TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) начнет работу в ноябре 2018 года. Однако поставщикам услуг рекомендовано внедрять мгновенные платежи с ноября текущего года.

ЕЦБ рассчитывает, что этот шаг усилит интеграцию в еврозоне. Кроме того, сервис поможет подготовить систему мобильных платежей с карты на карту.

В настоящее время перевод денежных средств в еврозоне обычно занимает один рабочий день, но моментальные платежи уже доступны в Италии, Нидерландах и Испании.

Как минимум в первые два года работы сервиса плата за каждый перевод для коммерческих банков не превысит 0,20 евроцента.

Система создается для переводов в евро, но технически будет поддерживать и платежи в других валютах, отмечает ЕЦБ.

