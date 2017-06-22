НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 707 млн до 280,7 млрд гривен 22 июня

Национальный банк сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 707 млн до 280,7 млрд гривен 22 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 июня увеличился на 260 млн гривен до 320 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 42,39 млн гривен до 22,81 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 июня уменьшился на 489 млн гривен до 676,85 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 09.06 677624,24 373942,87 281030,72 22587,11 63,55 на 12.06 677517,23 373942,87 280992,25 22518,63 63,49 на 13.06 677340,58 373942,87 280685,79 22648,56 63,37 на 14.06 677069,22 373942,87 280544,79 22518,36 63,20 на 15.06 677286,80 373006,70 281312,08 22904,78 63,25 на 16.06 677245,12 373006,70 281273,32 22905,07 60,03 на 19.06 677298,33 373006,70 281410,27 22821,30 60,06 на 20.06 677314,48 373006,70 281474,94 22772,78 60,07 на 21.06 677340,68 373006,70 281424,93 22848,96 60,09 на 22.06 676851,60 373006,70 280718,04 22806,56 320,30