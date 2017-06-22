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Остатки средств на корсчетах банков 22.06.17
12:33 22.06.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 22 июня– 26,023602 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 июня
|47177.3
|21 июня
|45746.8
|22 июня
|46894.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 июня– 26,023602 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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