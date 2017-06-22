Золото дорожает 22 июня на удешевлении доллара

Золото растет в цене в четверг утром, трейдеры реагируют на снижение курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 8,60 доллара, или на 0,69% - до 1254,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 1,53% - до 16,685 доллара за унцию.

Курс доллара снижается к мировым валютам, поскольку у инвесторов сохраняется беспокойство относительно дальнейших действий ФРС США по повышению процентной ставки. По состоянию на 09.32 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 9749 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Цену золота также поддерживает рост спроса на безопасные активы, вызванный очередным резким снижением нефтяных цен. В ходе торгов среды стоимость нефти марок Brent и WTI снижалась более чем на 3% после публикации данных о запасах сырья в США. По данным Минэнерго страны, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы дистиллятов также выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей.